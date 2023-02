Francini: “Paragone con il Napoli di Sarri? Non è attendibile, a quella squadra hanno tolto lo scudetto”

Giovanni Francini, ex azzurro, ha parato ai microfoni di Delietta Gol in onda su Prima TV: “Paragone con il Napoli di Sarri? Quella squadra lo scudetto lo avrebbe vinto ma glielo hanno fatto perdere, ma il paragone tra le due squadre non è attendibile. Con la Roma Osimhen ha segnato un gol straordinario, veramente incredibile. I risultati incredibili di questa stagione sono il frutto di un gruppo unito che ha tanta fame di vittorie e della bravura di Spalletti che sta gestendo la rosa in modo inpeccanbile facendo sentire tutti importanti e coinvolti nel progetto.

Tanti gol dalla panchina? La forza di questo Napoli è anche la possibilità di fare cambi decisivi e con la regola dei cinque cambi quest’arma a disposizione di Spalletti diventa ancora più micidiale.

Simeone? Giocatore fortissimo e molto disponibile sempre. Lo Spezia ha 8 assenti e cambiare così tanti giocatori tutti insieme è molto complicato, proprio come lo è stato per il Napoli con la Cremonese“.