CdS – Napoli, ADL premierà la sua squadra se vincerà lo scudetto: i dettagli

Il Corriere della sera, oggo in edicola, dedica spazio al Napoli. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis è intenzionato a stimolare al massimo i suoi ragazzi per portare a casa l’ambito scudetto. Sembrerebbe, infatti, che il presidente azzurro ha fissato premi in denaro per il raggiungimnto degli obiettivi stagionali:

“De Laurentiis sa che il campionato, nonostante il vantaggio di +13, nasconde delle trappole perchè nessuno intende fare da vittima sacrificale agli azzurri da qui alla fine del torneo. Tra chi deve guadagnarsi un posto in Europa e chi invece deve salvarsi nessuno regalerà nulla. Anzi, tutti proveranno a fermare il Napoli. Per questo motivo il patron ha già annunciato un premio che verrà quantificato in un secondo momento”. Si legge sul quotidiano.