CdS – Il Napoli torna a Castel Volturno: concentrazione e fatica l’arma degli azzurri

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando gli umori nel post gara contro la Roma. A Castel Volturno c’è serenità e concentrazione. La trasferta contro lo Spezia è na gara fondamentale e di certo gli azzurri non intendono lasciare nulla al caso: l’obiettivo è vincere.

Spalletti sta prepando al meglio i suoi, in vista del tour de force prima del ritorno in Champions. Il 22 febbraio si giocherà la sfida di andata degli ottavi contro l’Eintracht e i partenopei non vogliono arrivare impreparati!