Mimmo Carratelli, storico giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Napoli e dei tifosi. Ecco cosa ne pensa:

“Napoli è cambiata nell’ambiente negli anni. Infatti, anche il tifo è cambiato qui. Sembra quasi di essere tra i tifosi del nord: non ci sono più i tamburi, non c’è più l’ammuina per strada. Anche queste sono cose che ti portano allo Scudetto, da big sia sul campo che da fuori con i tifosi”.