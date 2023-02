Careca: “Osimhen come Pelè! Nel mio Napoli avremmo giocato così…”

Antonio Careca, ex bomber azzurro, ha parlato di Osimhen in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Lui segna gol come quelli di Pelé, perché il gesto tecnico di domenica con la Roma appartiene alla scuola dei grandi campioni. Anche perché ha margini di miglioramento impressionanti. Ma è veloce, vede la porta, si è messo a giocare per la squadra. Tecnicamente sta imparando e di fretta. Se lo avrei visto nel mio Napoli? Lui prima punta, io un po’ defilato a destra, Diego a sinistra, ma anche Giordano e Carnevale”.