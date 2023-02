Giampaolo Calvarese, ex arbitro AIA, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare dell’arbitro di Spezia-Napoli. Ecco cosa ne pensa dell’arbitro Di Bello, designato nel match degli azzurri:

“Parliamo di un arbitro top, sarà una partita difficile per lui, tutte le squadre daranno battaglia per fare risultato col Napoli. È un segnale importante da parte del designatore mandare Di Bello che ha arbitrato partite importanti, così da poter stare tranquilli anche in questa. È uno che da VAR va a fare tutte le cose della FIFA e della UEFA. È una designazione davvero importante e giusta per questo tipo di partita che ci aspetterà”.