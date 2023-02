Il Napoli è tornato in campo al centro sportivo di Castel Volturno per preparare il match contro lo Spezia, gara valida per la 21esima giornata di Serie A.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport l’unico assente è Ndombele. Il calciatore è stato colpito da una sindrome influenzale che al momento non gli ha permesso di allenarsi. Spalletti ipotizza la nuova formazione e infatti potrebbe lasciare spazio a Matteo Politano.