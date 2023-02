Su Plinko il prezzo è giusto

Come giocare a Plinko Il prezzo è giusto Istruzioni dettagliate

Esiste un Plinko gioco online chiamato , ma in origine Plinko era un gioco che si svolgeva nel programma televisivo americano The Price is Right.

Ecco come funziona il gioco:

I partecipanti lanciano un piccolo disco su una tavola verticale con dei pioli per determinare il premio che vincono.

Il tabellone è composto da diverse file di pioli, da cui il disco rimbalza e cade sul fondo.

Nella parte superiore del tabellone, i giocatori posizionano il proprio disco in una fessura e lo lasciano cadere.

Obiettivo del gioco

Il numero di fiches che un giocatore può scartare è determinato dalle regole della versione specifica del gioco.

Una volta che un giocatore ha depositato tutte le sue fiches, le sue vincite vengono contate e il giocatore successivo fa la sua mossa.

Il gioco continua fino a quando tutti i giocatori hanno fatto il loro turno e il giocatore con la vincita totale più alta viene dichiarato vincitore.

Nota: le regole e i premi effettivi di Plinko “Il prezzo è giusto” possono variare rispetto alle istruzioni riportate sopra, quindi assicuratevi di controllare le regole specifiche per ogni gioco.

Dove si può giocare a Plinko

Plinko è un gioco che si svolge nel programma televisivo americano “Il prezzo è giusto”. Se volete giocare di persona, potete visitare una registrazione dello show a Hollywood, in California, e provare a diventare un concorrente. È inoltre possibile assistere a spettacoli dal vivo di The Price is Right in varie località degli Stati Uniti.

Se volete giocare a un gioco simile, potete trovare carnevali, fiere o centri arcade locali che hanno un gioco in stile Plinko. Anche alcuni parchi di divertimento hanno giochi simili.

Tenete presente che le regole, i premi e il gioco possono essere diversi dal gioco Plinko di Price is Right.

Dove si può giocare a Plinko online?

È possibile giocare alla versione online di Plinko su siti web, cripto-casinò https://plinko-online.games/it/plinko-cripto-casino/ e si può anche giocare alle slot machine a tema Plinko, ma tenete presente che questi giochi non sono come il Plinko che avete visto in programmi televisivi come The Price is Right.