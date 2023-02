È iniziata soltanto ieri la vendita dei biglietti per Napoli-Cremonese (in programma domenica 12 febbraio, ore 20:45), eppure si parla già di sold out.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che entrambe le Curve siano esaurite, così come una gran parte dei Distinti Superiori.

Previsto, dunque, il pienone allo stadio Maradona, simbolo di un entusiasmo alle stelle.