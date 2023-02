Gazzetta: “L’acquisto di Kim Min-jae è stato dettato dai tempi…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul colpo di mercato Kim Min-jae.

Il quotidiano pone l’accento sulla tempistica che ha portato la società azzurra a compiere quest’affare di mercato, parlando anche di combinazione fortunata.

Infatti, il difensore sudcoreano non sarebbe potuto arrivare al Napoli prima della cessione di Koulibaly al Chelsea. I Blues, muovendosi concretamente a metà luglio, hanno permesso al club partenopeo di chiudere la trattativa con il Fenerbahçe, avendo il tempo necessario per convincere il difensore a non accettare le avances del Rennes.

Se fosse trascorsa una sola settimana in più, a quest’ora, probabilmente, Kim non vestirebbe la maglia azzurra.