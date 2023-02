Fimmanò: “Tra vent’anni si dirà che questo scudetto è stato favorito dall’assenza della Juve”

L’avvocato Francesco Fimmanò ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante Punto Nuovo Sport Show, ha parlato del Napoli di Spalletti.

Ecco le sue parole: “Il Napoli ha avuto due grandi fortune nella propria vita: la prima di aver avuto Maradona, la seconda che questa squadra resterà per sempre nella storia per quanto sta facendo. Diciamoci la verità: questo Napoli non era programmato per diventare il più forte di tutti i tempi, ma lo sta diventando. Mai si era vista una squadra poter vincere lo Scudetto battendo tutti i record”.

Poi l’esperto di diritto sportivo ha continuato: “Ma sono anche dispiaciuto per il Napoli considerando che la Juventus sia stata penalizzata: tra vent’anni sapete cosa si dirà? Che questo Scudetto del Napoli è stato favorito dall’assenza della Juve. E invece siamo dinanzi ad una situazione quasi astrale! E vi dirò, sono anche fiducioso sulla Champions… De Laurentiis neanche si sarebbe mai immaginato un Napoli così forte, quindi figuriamoci se potevamo immaginarcelo noi (ride ndr). La pausa ha fatto anche bene a questo Napoli, eliminando un ipotetico periodo di calo”.

Infine, Fimmanò ha concluso: “Peccato la sconfitta con l’Inter, ad incontrarla adesso sarebbe fino 3 o 4 a 0 per gli azzurri. Simeone? E’ da Guinness dei primati, nessuno al mondo ha un’alternativa così per numeri e rendimento… Questione plusvalenze? Il Napoli è espressamente citato nel provvedimento ed è l’unica squadra alla quale nulla potesse essere sanzionato. Per le altre società che hanno operato con la Juventus, invece, una differente ratio potrebbe esserci. Non vedo possibilità di punire il Napoli per il caso Osimhen, non si può giudicare due volte le stesse”.