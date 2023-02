Fedele: “So come sono fatti i campioni, con Osimhen andrà così”

L’ex procuratore Enrico Fedele è intervenuto a TMW Radio per parlare della situazione di Skriniar all’Inter.

Di seguito le sue parole: “C’è stato un precedente come Donnarumma, che fece un campionato bello fino alla fine. Ed era un ruolo delicato. C’è un ambiente che si raffredda, ma si va avanti così. Le società devono darsi una regolata, in Italia il calcio è cambiato. Ormai non si possono pagare più certe cifre. Siamo in un calcio che deve moderare gli stipendi, perché è un calcio povero“.

Fedele ha continuato: “Ho gestito campioni, so come sono fatti. Se viene una squadra e dà 100 milioni per Osimhen, devono darglielo. Se fa questa richiesta da 10-12 mln di euro alla società, il Napoli non glieli può dare”.

Piccola parentesi finale sulla situazione di Zaniolo: “Che sia un ragazzo strano, consigliato male, ok. Volente o nolente ha sempre giocato alla Roma, ha avuto degli infortuni ma ha giocato. Avendo riscoperto Dybala, pensano che ne possono fare a meno. E’ un ragazzo che viene minacciato, che ha paura oggi. Ricomporre la cosa oggi non è facile. Io farei passare questa settimana, poi una bella conferenza stampa e fossi in lui chiederei scusa. Mourinho deve capire che non è il proprietario della società”.