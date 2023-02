Caressa premia ancora Osimhen: “Uno dei più forti in Europa”

Nel consueto appuntamento con la Top 11 della giornata di Serie A, Fabio Caressa ha premiato Victor Osimhen dopo la partita con la Roma.

Ecco le parole del telecronista: “Ma avete visto che gol ha fatto il leone? Una giocata incredibile con stop e fucilata sotto l’incrocio. Di cosa stiamo parlando? In questo momento vale uno degli attaccanti più forti in Europa. Questo è sicuro. Ha questo coraggio e ogni tanto deve uscire perché va a lottare su tutti i palloni prendendo botte. Come fa un tifoso del Napoli a non innamorarsi di lui? Lo vedi saltare con la maschera e prendersi capocciate, correre fino all’ultimo secondo prima di uscire dal campo, esultare come un matto per il gol di quello che lo ha sostituito”.

Caressa ha poi continuato l’elogio per il nigeriano: “Come si fa a non amare un giocatore del genere? In Osimhen c’è il sentimento sul quale si basa il calcio, fa avvicinare i ragazzi alle partite. Questo è un punto al quale ci tengo molto: vorrei che il calcio sia cuore e sentimento. Credo che l’80 % dei ragazzini di Napoli abbiano il poster di Osimhen in camera”.

Infine, una piccola parentesi anche per il Cholito Simeone: “Vorrei fare i complimenti a Simeone, non è facile giocare così poco ed essere decisivo. Ha la serietà del padre”.