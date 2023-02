Antonio Careca, grande bomber ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Napoli e di Spalletti. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli gioca bene perché è una squadra che si diverte, è chiaro che c’è uno schema tattico definito da Spalletti. Vedo il mister come un padre per la squadra. Ha un carattere un po’ chiuso, però quando sono andato a trovare la squadra a Castel Volturno ho visto che c’è un ambiente molto buono, familiare come c’era nello spogliatoio ai miei tempi al Napoli di Maradona. Si vede tantissimo la mano del mister, è chiaro che voglio che vinca questo scudetto e poi magari più avanti può pensare anche ad allenare qualche Nazionale”.