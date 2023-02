Camicioli: “Domenica tiferò Spezia, ma il Napoli è la migliore squadra d’Italia”

Ai microfoni di Radio KissKiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky Davide Camicioli, per parlare della grande stagione del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Devo dire che il Napoli, in questo momento, è la grande bellezza del calcio italiano. Sono un simpatizzante del presidente Aurelio De Laurentiis, mi sembra il Marchese del Grillo, quando dice: “Io sono io e voi non siete nessuno”. Lui e Spalletti stanno facendo veramente qualcosa di grandioso”.

Il giornalista ha continuato: “Penso che i giocatori che sono andati via, in questo momento, sono rammaricati per aver detto addio al Napoli. Ma cosa sono due o tre miliardi in più quando hai 60 anni? A Napoli vinci lo scudetto e diventi una leggenda, cosa che non accade in altri club. Guardate cosa ha fatto Vialli nella Sampdoria, è ricordato come un mito, è immortale”.

Camicioli infine ha concluso così: “Io non tifo Napoli e spero che vinca lo Spezia domenica, ma parliamoci chiaro, la squadra azzurra è il meglio del nostro calcio“.