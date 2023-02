L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Radio TMW per parlare del Napoli e del campionato. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è diventato un alibi per quelle dietro. Ok gli infortuni, ma le coppe ce l’ha anche il Napoli. Le squadre che inseguono sono indietro di tanto. Mi stanno deludendo Juve e Milan: la Juve ha fatto una Champions disastrosa, oltre al campionato. Non condivido minimamente il pensiero di Allegri, che parla di salvezza con una rosa di quel calibro. La Juve ha fatto un mercato importantissimo, ben 7 acquisti: non si possono dire cose del genere anche se si è stati penalizzati in campionato”.