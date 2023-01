TuttoSport – Napoli sulle orme di Ndicka se parte Kim in estate

Il Napoli starebbe già lavorando al futuro.

Giuntoli non vorrebbe farsi trovare impreparato ad un’eventuale cessione del sudcoreano in estate. Gli occhi della società sono puntati, in tal senso, in direzione Ndicka dell’Eintracht Francoforte, squadra avversaria agli ottavi di Champions League, situazione che potrebbe essere uno stimolo in più per ammirare da vicino il difensore dei tedeschi e avviare qualche discorso per il futuro. L’edizione odierna di TuttoSport ha dedicato parte della sua edizione odierna al mercato azzurro: “Per l’eventuale sostituto di Kim, invece, la squadra mercato di De Laurentiis sta pressando l’entourage di Evan Ndicka, 23enne difensore centrale mancino dell’Eintracht Francoforte che sarà avversaria degli azzurri agli ottavi di Champions League. Anche Ndicka, camerunense di 1,92 con passaporto francese, ha la fila dietro alla porta per le capacità, ma soprattutto perchè ha il contratto che scadrà a giugno”.