Padovan: “Il Napoli è tra le favorite per la Champions. Osimhen? Secondo solo ad Haaland”

Padovan, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli ha una qualità di gioco differente dalle altre, anche se contro la Roma i giocatori non sono stati brillanti come al solito. Per me il Napoli si colloca tra le prime quattro in Champions, alla pari delle favorite. Osimhen è tra i migliori al mondo, forse secondo solo ad Haaland. Quando corre è una gazzella, sempre feroce e pronto a colpire. Anche contro la Roma il gol è stato fantastico, il pallone non ha mai toccato terra. A volte sento dire che sia sgraziato nei movimenti, ma è l’esatto contrario perché somiglia a un ballerino”.