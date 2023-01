Mondellini: “Il Napoli è un club appetibile da investitori esteri! Ho delle novità su Dazn”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza.

“Quello che sta succedendo alla Sampdoria, anche a Roma con il caso Zaniolo, dimostra che il calcio italiano attira i grandi imprenditori esteri. È evidente che queste banche non sono istinti di beneficenza, quindi credono di investire sapendo di avere un ritorno maggiore. Storicamente la Lega è divisa, è un problema che va affrontato poiché vuol dire che c’è un potenziale inespresso nel calcio italiano. La lega italiana è caratterizzata da una difficoltà incredibile: l’amministratore delegato italiano non ha potere assoluto, ma deve mettere insieme gli interessi e le idee dei diversi club italiani. La liga spagnola riesce ad avere un filone migliore. Dazn? Se dovesse istituirsi questo canale della lega, loro possono comprare il diritto a trasmettere. Se offrono più degli altri possono acquisire il prodotto. Oltre alla tv ci sarà anche una Radio della Lega Calcio, per espandere il proprio brand. Sta valutando di aprire una sede della lega calcio in Asia, a Singapore, e questo aiuta ad espandere il brand nel Mondo. L’ultima volta che ha vinto una squadra fuori da Inter, Milan e Juve è stata la Roma nel 2001. Il Napoli, insieme all’Arsenal, gioca il miglior calcio d’Europa. Il Napoli ha un direttore sportivo come Giuntoli, che è un fenomeno. La società ha grandi biglietti da visita per un investitore estero.”