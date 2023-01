Lucio Tarallo, ex preparatore dei portieri: “Meret tra i primi 3-4 in Europa”

Durante Un Calcio alla Radio, Luciano Tarallo, l’ex preparatore dei portieri del Napoli, ha affermato: “Perché c’è sempre discussione intorno a Meret? La stampa deve pur scrivere qualcosa. Cerchiamo di non essere troppo duri con lui per un errore che commetterà e imparerà da esso. È il miglior portiere italiano e tra i primi 3-4 in Europa. Il commentatore SKY e altri esperti hanno sottolineato le grandi parate sulla reattività, tuttavia ha commesso un errore. Quando si esprime un giudizio, bisogna usare le parole corrette. Il riflesso è un’azione che viene istintivamente eseguita senza passare attraverso la mente, come quella sul calcio d’angolo. La reattività, invece, è il risultato di più informazioni elaborate ed è ciò che ha fatto Meret.

Doveva uscire sul gol? Dobbiamo partire dall’uscita alta, che è la mossa più complicata da fare. Se Meret l’ha interpretata come abbiamo visto e ha preso la decisione giusta, allora spetta al difensore lasciarla andare. Ciò non significa che sia stato bravo, forse avrebbe dovuto ignorarla. Per me merita un voto di 7,5″.