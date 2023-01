Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal ha rivelato “Nello spogliatoio del Napoli c’è una parola d’ordine, ovvero calma ma con la K. Se lo dicono tra di loro, non si va oltre la gara con lo Spezia e non ci si lascia incantare dalla classifica. Questa sera Aurelio De Laurentiis porterà a cena Spalletti e la squadra in provincia di Caserta”.