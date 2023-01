Il Mattino – Simeone meglio di Haaland: lo dimostra la media goal in proporzione ai minuti giocatori

Giovanni Simeone è l’attacco più prolifico d’Europa per goal fatti e minuti giocati.

Sembrerebbe una follia, ma le statistiche confermano quanto affermato nell’incipit. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il Cholito avrebbe fatto nettamente meglio di Erling Haaland, l’attaccante più forte del mondo in questo momento storico. Ecco quanto riportato dal quotidiano campano per dimostrarne la veridicità. Per il Cholito si gonfia la rete ogni 65 minuti, un dato clamoroso e formidabile: “Nessuno come lui. Giovanni Simeone è l’attaccante con la migliore media gol d’Europa. Sembra uno scherzo, ma prima di Haaland, Mbappé, Lewandowski, Messi e Neymar c’è l’attaccante argentino del Napoli. I numeri parlano chiarissimo e non mentono. Con i suoi 8 centri totali (4 in Champions, 1in coppa Italia e 3 in campionato) ha una media di un gol ogni 65,75 minuti, praticamente un gol ogni ora di gioco. Addirittura due minuti in meno di Erling Haaland, l’attaccante più attaccante che c’è. Il norvegese del Manchester City, infatti, ha già segnato 31 reti, polverizzando qualunque tipo di record tra campionato e Champions, ma lo ha fatto in 31 partite totali e soprattutto in oltre duemila minuti. Nulla a che fare con il Cholito che invece ha segnato sì 8 reti, ma in appena poco più di mille minuti”.