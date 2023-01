Il Mattino – Giuntoli pazzo per Traorè: l’ex Barcellona in cima alla lista dei desideri

Adama Traorè è senza dubbio in cima alla lista dei desideri di Giuntoli.

L’ex Barcellona non vorrebbe rinnovare il contratto con il Wolverhampton e sulle sue tracce ci sarebbe già da qualche mese il Napoli, pronto ad approfittare del mancato rinnovo dell’attaccante. L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato facendo riferimento anche alla situazione di Lozano, che potrebbe lasciare Napoli in estate: “Piace, e molto, Traorè che è in scadenza: gioca nel Wolverhampton, in Premier, e ovviamente l’interessamento è nell’ottica di qualche difficoltà nel rinnovo di Lozano”.