Il Napoli non esclude la possibilità di cedere i propri giocatori più importanti in caso di offerte irrinunciabili, soprattutto dopo che il Covid ha messo a dura prova le finanze della squadra. Secondo Il Mattino, anche se dovessero arrivare trionfi come lo scudetto, alcuni calciatori potrebbero lasciare la società campana per far cassa e riequilibrare i conti.