Gazzetta – Milan furioso con Leao, è rottura

La Gazzetta dello Sport riferisce che c’è una rottura totale tra il Milan e Rafael Leao. Durante le discussioni sulla possibilità di rinnovare il contratto, l’atleta e la sua squadra hanno chiesto un dimezzamento della clausola rescissoria da 150 milioni a 70-80 milioni. I vertici rossoneri sono furiosi per questa richiesta, pronti a eliminarla completamente e ascoltare solo offerte reali. Inoltre, come riportato dalla Rosea, l’ultimo incontro tra Paolo Maldini e il portoghese si è concluso bruscamente, con il dirigente che non ha affatto apprezzato la domanda del calciatore. Tutte le trattative concernenti il rinnovo sono sospese.