Gazzetta – Il calcio spettacolare di Spalletti esalta Osimhen e compagni

Il Napoli ha il miglior attacco della Serie A, un fattore non di poco conto.

La mole di gioco prodotta dagli azzurri di partita in partita è notevole e il gioco spallettiano sta portando i suoi frutti. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è focalizzata stamane anche sul lavoro del tecnico azzurro, in grado sia di portare prolificità al gioco azzurro ma soprattutto di aumentare la qualità per servire Victor Osimhen e compagni in area di rigore. Il nigeriano tocca molto di più la palla rispetto allo scorso anno e riesce ad essere decisivo: “L’attacco di Spalletti è il migliore del campionato non solo per merito degli attaccanti, ma anche per la qualità del gioco che mette gli attaccanti nella condizione migliore per calciare in porta. I 121 tocchi in area di Osimhen, top in questa classifica, dimostra come i compagni sappiano trovarlo con facilità. La morale è sempre la stessa: chi gioca meglio, segna di più. E vince”.