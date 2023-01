Colombo: “Il Napoli è un ingranaggio meraviglioso! Complimenti a Giuntoli per Kvara!”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuta Monica Colombo, giornalista del ‘Corriere della Sera’:

“Il caso Juventus? A mio avviso non sarà semplice per la Juventus, nonostante il comunicato rassicurante nei confronti dei tifosi diffuso ieri sera, ribaltare le motivazioni che sono state molto specifiche. Gli articoli a cui si fa riferimento sono soprattutto l’articolo 4 che riguarda la violazione della lealtà sportiva e il 31. L’elemento nuovo che ha consentito di far effettuare un nuovo procedimento sul discorso delle plusvalenze sono state le cose raccolte nell’inchiesta Prisma. Tutta una serie di intercettazioni di cui si è già ampiamente parlato e si riferiscono alle conversazioni tra Agnelli e Arrivabene che vengono definite autoaccusatorie. La situazione potrebbe essere paragonabile a Calciopoli. Le altre otto società? In quel caso si è percorsa l’ipotesi secondo la quale che la Juventus ha messo in piedi “un sistema fraudolento”. Visto che le intercettazioni erano solo a carico della Juventus, le altre società sono state escluse da questo procedimento. Ora bisogna vedere cosa succederà nel plusvalenze bis in cui si guarderà ad altre squadre che hanno avuto a che fare con la Juventus in plusvalenze opache. Le parole di Allegri sulla salvezza? Prima era fiducioso nel guardare il bicchiere mezzo pieno con la classifica con i 15 punti aggiuntivi e ora che ha perso contro il Monza ha capito che deve guardarsi alle spalle. Non deve essere semplice allenare giocatori che sono campioni e devono difendere posizioni di classifica a cui non sono abituati. Allegri è stato bravo a valorizzare alcuni ragazzi come Fagioli e Miretti, del resto anche la sua storia lo insegna perché anche al Milan ha lanciato dei giovani. Il plus la gente lo aspetta dai campioni, non dai giovani. In questo momento mi sembra che il Napoli sia un ingranaggio meraviglioso dove tutto funziona alla perfezione e ha anche chiuso il saldo in positivo nel mercato precedente. È un aspetto che spesso indica come un elemento virtuoso, è stato capace di prendere anche un grandissimo campione come Kvaratskhelia, quindi complimenti a Giuntoli. La Juventus ha fatto un discorso di all-in prendendo campioni non giovanissimi, il problema è che è andata male. Il ricorso al CONI? Come sappiamo non può decidere nel merito, ma solo annullarla, confermarla o rimandare la decisione a terzi”.