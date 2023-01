Collovati: “A Napoli c’è scaramanzia? Sono convinto al 120% che abbiano già vinto lo scudetto”

Collovati ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi de Il Bello Del Calcio dopo il successo del Napoli contro la Roma. Queste le sue parole: “Anche se a Napoli c’è scaramanzia, sono convinto al 120% che gli azzurri abbiano già vinto il campionato. Il Napoli non dovrebbe preoccuparsi di nessuno, le due milanesi sono in depressione e non riescono a stare al passo degli azzurri. Dybala non è un rimpianto per il Napoli, è grande con le piccole e piccolo con le grandi. Il miglior presidente della storia del Napoli tra Ferlaino e De Laurentiis? Assolutamente Ferlaino, sono troppo legato a Maradona“.