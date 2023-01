CdS – Napoli, è fatta per il rinnovo di Lobotka! I dettagli dell’accordo

Accordo raggiunto per il rinnovo di Lobotka! A riportarlo è Il Corriere dello Sport, oggi in edicola. Lo slovacco avrebbe deciso di firmare un accordo valido fino al 2027 con l’opzione per un altro anno:

“Leader da blindare. Il sospirato rinnovo di Stanislav Lobotka è praticamente cosa fatta, sulla base d’un prolungamento per ulteriori due anni (il contratto attuale ha scadenza giugno 2025), e perciò sino all’estate del 2027, con l’aggiunta di un’opzione per un terzo anno aggiuntivo, ossia fino al 2028“.