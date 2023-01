Alvino, giornalista e tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Telefonata ADL-tifoso? Non seguiamo queste cose, quest’anno c’è un’atmosfera magica e non distruggiamoci da soli. Per quanto riguarda Caprile, il Napoli lo segue con molta attenzione. Non escludo che possa diventare un portiere del Napoli già nella prossima stagione”.