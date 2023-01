Sabatini sul Napoli: “La squadra fino all’ultimo dei panchinari è formidabile”

Il Napoli continua a guidare la classifica della Serie A 2022-2023 con successo, confermando il primato dopo aver sconfitto anche la Roma. In un’intervista a “Pressing” su Italia Uno, il giornalista Sandro Sabatini ha affermato: “Credo che abbia vinto in anticipo, oggi è stato come cucire la vittoria sulla maglia del Napoli. La squadra dall’allenatore fino all’ultimo dei panchinari è letteralmente formidabile”.

Massimo Caputi ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma: “Osimhen ha segnato un goal eccezionale, poi Simeone ha portato a casa il successo per i partenopei. Una battaglia difficile e complessa contro un’ottima squadra giallorossa solida e con carattere, Un altro segnale di come questa sia la stagione della squadra di Spalletti #NapoliRoma”, ha sottilineato su Twitter il noto giornalista.