Ottavio Bianchi: “La squadra di Spalletti è una forza da non sottovalutare a livello internazionale”

Intervenuto ai microfoni della radio Rai Radio 1, Ottavio Bianchi, l’ex allenatore del Napoli, ha commentato la splendida stagione degli azzurri: “La partita con la Roma è stata una vera battaglia con grande agonismo e valori tecnici. Un campionato così strano non si era mai visto prima, il Napoli sembra il Bayern o il PSG nella loro patria. Gli azzurri meritano un plauso per le loro prestazioni e i risultati eccellenti. Questo Napoli è piacevole da osservare, poiché rappresenta una vera squadra di calcio, come dimostrato dall’impegno di Osimhen in tutte le partite. La squadra di Spalletti è una forza da non sottovalutare a livello internazionale; secondo me, può vincere la Champions. Le altre squadre italiane del Napoli sembrano già accontentarsi del secondo posto”.