Osimhen, dominatore dell’area di rigore! Le pagelle dei quotidiani per il nigeriano

Victor Osimhen è stato uno dei migliori in campo nel match vinto dal Napoli contro la Roma per 2-1. Gol capolavoro quello del nigeriano che ha sbloccato il match al 17esimo. I quotidiani oggi in edicola lo hanno esaltato con voti altissimi in pagella. La Gazzetta dello Sport dà 7.5. Un altro gol strepitoso alla Roma, pressing esaltante e il pubblico che lo invoca durante diverse fasi di gioco. Leader vero anche dalla panchina. Il Corriere dello Sport dà 8. Straordinario. Dopo pochi minuti mette la partita nel verso giusto per il Napoli con un gol che è un mix di forza fisica e tecnica. Sull’invito di Kvara si libera di Ibanez, fa una cosa da padrone incontrastato dell’area di rigore. È l’eroe del San Paolo, i tifosi lo acclamano. Imprendibile, subisce tanti falli. Viaggia alla media di Luis Vinicio, cinque gol nelle ultime quattro partite. Il Mattino dà 7,5. Superman arriva e timbra. Sempre ad alto livello: si mette il mantello e va. Fa correre il mondo, gli dà quello che si aspetta. Show, supremazia, spettacolo. In un lampo.