Nessuno in Italia può vantare un vice-attaccante come Simeone. Le pagelle dei quotidiani sportivi per il Cholito

Come a San Siro contro il Milan. Alla Roma Giovanni Simeone segna un gol pesantissimo a cinque minuti dalla fine: il Cholito gioca poco, ma quando gioca fa la differenza. Nessuno ha un secondo centravanti come lui in Italia. Il Cholito insegue il gol da ossesso. Ogni rete sua in campionato ha portato a una vittoria afferma La Gazzetta dello Sport accanto con tanto di 7 in pagella. Con la sua vivacità toglie certezze a Smalling e segna un gol che può valere lo scudetto, il suo primo gol al San Paolo in campionato. Si conferma determinante entrando dalla panchina, afferma il Corriere dello Sport dandogli un 8.