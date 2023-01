Il Mattino- Spalletti: “Il gol di Osimhen è stato una cannonata

L’edizione odierna de Il Mattino ripota alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti durante il post partita di Napoli-Roma.

Il tecnico toscano ha elogiato la mentalità dei suoi ragazzi, i quali hanno saputo spingere fino alla fine per portate a casa il risultato. Poi, ha espresso il suo parere in merito al gol di Osimhen e al suo rendimento in campo.

Queste le parole di mister Spalletti: “Victor ha una grande personalità. Tra due difensori ha deciso di fare quei palleggi e poi spara quella cannonata. È una fucilata che ha di suo: fisicamente diventa difficile pensare che non accetti i contrasti. Lui la scatola della partita la riempe sempre: fa contrasti, rincorre, fa duelli, ci mette la faccia e per questo porta ancora la mascherina. Per questo è il leader. Più degli altri. E poi ha continuato a giocare la partita anche quando è uscito, dalla panchina”.

Sullo scudetto dice: “Io vedo solo tre punti in più. Vedo una vittoria importante contro una squadra tra le più belle viste al Maradona. Ho visto la reazione feroce di una squadra che dopo aver subito il pari, ha voluto in ogni modo conquistare il successo”.