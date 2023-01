Gazzetta – Spalletti: “Vittoria conquistata con determinazione…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti nel corso del post partita di Napoli-Roma.

Il tecnico toscano ha sottolineato l’importanza dei tre punti conquistati, elogiando l’atteggiamento vincente dei suoi ragazzi: “Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincere dal magazziniere fino all’ultimo della panchina. Sono partite complicate e chi è entrato ha dimostrato che la stava giocando già dalla panchina, erano già entrati nel meccanismo della partita. È una qualità fondamentale per la nostra squadra. Questi campionati non li vinci se non hai tutti nel lavoro quotidiano, vogliosi, entusiasti di giocare al fianco del compagno, sennò diventa difficile fare questi risultati. E questa squadra ha dimostrato di saper gestire la pressione. Non importa se si gioca prima o dopo, si deve avere chiara l’occasione”.