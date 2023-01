Gazzetta – La squadra di Spalletti ha mostrato grande costanza

La vittoria del Napoli sulla Roma ha confermato la supremazia dei partenopei nel campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport ha omaggiato il lavoro svolto dalla squadra azzurra, definendola: “Quel punto azzurro in fondo che sembra non riuscire ad essere superato, è il Napoli. Diciotto partite da giocare è una sfida, ma la squadra di testa ha ancora 13 punti di vantaggio. L’Inter cade a casa con l’Empoli, i campioni in carica perdono 5 punti dal Sassuolo e anche la Lazio rallenta”

“Chi può resistere a questo Napoli eccezionale che ha ottenuto 53 punti su 60 e 8 vittorie consecutive in casa come non accadeva dal 1989-90, anno dello scudetto? Un segno di grande forza”, secondo il noto quotidiano sportivo. La squadra partenopea ha mostrato grande costanza vincendo 17 delle 20 gare disputate in questa stagione. L’unica sconfitta è stata contro l’Inter, ma gli azzurri hanno dimostrato di essere un passo avanti rispetto agli altri