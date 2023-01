El Shaarawy: “Il Napoli è tra le squadre più forti del campionato”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta in casa del Napoli: “Sto migliorando nel giocare su quella posizione? Sì, il mister mi sta chiedendo di pressare il loro terzino e difendere E’ una posizione che devo ricoprire per necessità, ma posso farlo senza problemi. Ho sempre detto di giocare dove serve perché è importante per la squadra. Preferirei essere impiegato? Giocare nei tre davanti mi avvantaggia in quanto più vicino alla porta, tuttavia mi adatto alle necessità del mister. Se dovessi scegliere un ruolo preferisco quello offensivo”

L’ex campione del Milan ha affermato: “Abbiamo cercato di giocare con la mentalità corretta contro Maradona? Sì, abbiamo fatto del nostro meglio in questo stadio. Posso dire che il Napoli è una delle squadre più forti in questo campionato e non è facile vincerla. Preferisco essere propositivo in attacco, ma giocando come quinto uomo le occasioni sono limitate e i risultati cambiano. Tuttavia, sto seguendo gli ordini del mister. In partite come queste devi entrare con un atteggiamento aggressivo, ci sto riuscendo ma la convinzione è quella giusta e dobbiamo mantenere questa mentalità“.