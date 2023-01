Victor Osimhen: Il giocatore più forte della Serie A

Poche righe per questo fantastico giocatore, poche righe perché ogni parola ormai è superflua e banale su questo uragano nigeriano. Osimhen da quando è tornato dall’infortunio, infortunio che aveva fatto storcere il naso a tanti, è completamente il giocatore più forte della Serie A, lo dicono i numeri, le giocate, i gol…completamente tutto. Anche stasera ha dato l’ennesima prova di maturazione e di leadership tecnica e caratteriale, gol fantastico per un giocatore fantastico. Insomma finalmente stiamo vedendo il tanto atteso attaccante che stiamo aspettando da tempo, con la speranza che possa rimanere qui per molto tempo.