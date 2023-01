Top & Flop – Il Napoli batte la Roma con i gol di Osimhen e Simeone

in una sfida all’ultimo tackle, il Napoli è riuscito a sconfiggere la Roma di Mourinho con il punteggio di 2 a 1. Decisivi i gol di Osimhen, sempre più capocannoniere della serie A, e di Simeone. Ecco i Top & Flop del match secondo la redazione di MondoNapoli.

TOP Osimhen – Ancora a segno il capocannoniere della Serie A, che sta distruggendo tutte le difese del campionato una alla volta. Il gol è di pregevole fattura, ma a fare spavento è la grinta con cui attacca ogni palla, in profondità o come sponda per fare salire la squadra.

FLOP Anguissa – Quando si vince è sempre difficile trovare un flop. Infatti la partita del camerunense non è insufficiente, semplicemente è sembrato meno lucido e più macchinoso rispetto ai compagni. Sempre tanta quantità, è mancata solo un po’ di qualità in più.