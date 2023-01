Risultati Serie A. Juventus-Monza 0-2. Clamoroso a Torino, la Juventus cade in casa contro un ottimo Monza, decisive le reti di Ciurria e Mota. Dopo il Milan, anche la Juventus cade in casa qualche ora dopo senza riuscire però a segnare nemmeno un gol, grazie a Di Gregorio in assoluto stato di grazia oggi. La Juventus resta al 13esimo posto con 23 punti, sorpassata proprio dal Monza che sale quindi a 25 pt.

JUVENTUS-MONZA 0-2 (18′ CIURRIA, 39′ MOTA)