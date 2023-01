Raspadori: “Vi spiego come possiamo mettere in difficoltà la Roma. Spalletti? Cerchiamo di rendergli difficili le scelte”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato nel corso del prepartita di Napoli-Roma ai microfoni di Dazn.

“Dobbiamo mettere in difficoltà la Roma con velocità di palla e pensiero, ci abbiamo lavorato tutta la settimana a questa partita. Come sempre saremo concentrati su ciò che dobbiamo fare noi, in campo andrà il miglior Napoli. 15 titolari e nessuno scontento, come mai? Pensiamo a noi, quest’aspetto ci ha dato qualcosa in più. Siamo tutti a disposizione del mister Spalletti, ogni giorno cerchiamo di metterlo in difficoltà nelle scelte facendo del nostro meglio. Questa mentalità ha sempre ripagato quindi cercheremo di mantenere lo stesso spirito”.