Parolo, ex giocatore della Lazio e attuale opinionista Dazn, ha parlato al termine di Juventus-Monza. Queste le sue parole: “L’Inter è forte e può contare sulla compattezza del suo gruppo. Anche le romane stanno facendo un percorso importante, per non dimenticare l’Atalanta che sta molto bene fisicamente. Il Milan sta perdendo molti punti che possono essere fatali alla fine del campionato”.