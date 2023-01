LIVE – Napoli-Roma: inizia il secondo tempo

’45 Sostituzione Roma: esce Spinazzola entra El Shaarawy

’47 Kvaratskhelia evita il cross di Zalewsky, calcio d’angolo per la Roma

’48 Kim dopo un duello aereo con Abraham, concede il calcio d’angolo ai giallorossi

’50 cross pericolisissimo di Zalewski, Kim e Rrahmani difendono su Abraham spazzando via il pallone

’51 dopo un contrasto di gioco con Smalling, Osimhen fermo a terra dolorante

’52 Osimhen accompagnato a bordo campo dallo staff medico, ma rientra subito nel terreno di gioco

’55 Lozano anticipa Smalling, palla in mezzo per Kvaratskhelia che non riesce a controllarla bene: clamorosa occasione sprecata dal Napoli

’56 contropiede della Roma che si conclude con la conclusione di Zalewski alta sopra la traversa

’59 cross al centro di Zalewski, respinge nuovamente Kim in rimessa laterale

’60 fallo di Lozano ai danni di Pellegrini, punizione per la Roma

’61 Dybala di incarica della battuta della punizione, Kim interviene su Smalling calcio d’angolo

’62 straordinaria occasione della Roma, colpo di testa di Smalling e bellissima parata di Meret

’64 contropiede Napoli che in superiorità numerica conclude con il tiro di Lozano, straordinaria parata di Rui Patricio

’65 gioco fermo: Kim a terra dopo un contrasto