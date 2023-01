Mourinho a Dazn: “Osimhen se in futuro andrà in Inghilterra, lo uccidono”

Nel post partita, Josè Mourinho ha commentando ai microfoni di Dazn, la sconfitta per 2-1 della sua Roma nel big match della ventesima giornata.

MOURINHO: “Oggi abbiamo giocato benissimo dal ‘1, dopo il gol di Osimhen abbiamo avuto 10/15 minuti in cui abbiamo dimostrato che lo svantaggio era ingiusto. Pressando alto, recuperando palle e difendo bene abbiamo dimostrato le nostre qualità ed usciamo più fiduciosi rispetto a prima. Siamo la squadra che ha fatto soffrire e che ha fatto più paura al Napoli, in uno stadio con un ambiente tremendo ma che non lo è sembrato. Son contento anche che alcuni nostri subentrati, gli ultimi 3 cambi, l’anno scorso giocavano a Trigoria e sono entrati con questo atteggiamento. Usciamo tristi ma dobbiamo andar avanti, ci vedremo mercoledì all’Olimpico”

“Ho ringraziato Spalletti ad inizio partita per il regalo di compleanno che mi ha fatto ad inizio partita, ancora però non lo ho aperto e non so quindi di cosa si tratti. Il Napoli oggi ha avuto una “stella” che io conosco molto bene avendo vinto 8 campionati: si illumina nei momenti chiari”

“Lorenzo Pellegrini erano 2 settimane che non si allenava con la squadra, si è allenato soltanto ieri, ma solo con l’allenamento del sabato non prendi intensità. Ha fatto un grande sacrificio per giocare, era poco “sharp”, privo di intensità. Ho sempre detto che la nostra squadra con una partita sola alla settimana siamo molto forti, quando diventano 2/3 a settimana diventa difficile. Abbiamo giocato così a San Siro contro il Milan e l’Inter, qui al Maradona, allo Juventus Stadium. Prima che arrivavo sembrava ci fosse un blocco mentale, ora arriviamo in questi stadi e giochiamo così.”

“Sapevamo che il Napoli avrebbe fatto fatica a giocare con il pressing alto, Matìc ha giocato bene così come Mancini che ha giocato terzino destro su Kvara e Ibanez che ha giocato terzino sinistro su Lozano. Osimhen deve cambiare, se un giorno dovesse andare in Inghilterra lo uccidono se gioca così.”

“Abraham non so se è infortunato o semplicemente stanco, così come Matic. Non ho ancora capito bene, poichè è stata una partita molto dispensiosa, dobbiamo valutare… Voglio gente che vuole giocare nella Roma e disponibile per esser con noi. Quando non stai bene nella famiglia devi andar via e trovar altre soluzioni”