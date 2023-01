Ai microfoni di Dazn nel pre-partita sono intervenuti prima il centrale difensivo della Roma e della Nazionale Italiana, Gianluca Mancini, e successivamente il direttore sportivo portoghese Tiago Pinto.

Mancini: “La solidità difensiva è frutto del lavoro e anche chi entra da sempre il 100%, aggiungendo un valore in più. Kvaratskhelia si ferma con il collettivo e con molta concentrazione durante tutto il match: le partite durano novanta minuti e il Napoli ha una squadra forte.”

Tiago Pinto: “Non ho problemi a rispondere in merito alla situazione di Zaniolo. Nicolò ha chiesto di andar via alla società ed è arrivata una richiesta a lui e al suo procuratore, purtroppo il calciatore non è contento della soluzione. Noi anche per le operazioni in entrata siamo vincolati al Fair Play Finanziario e dobbiamo prima vendere, è una situazione difficile per Zaniolo, per la società e per l’allenatore. Abbiamo comunque più di 48 ore e sono fiducioso. Gli interessi della Roma sono la priorità, spero che anche i tifosi la pensino così. Per quanto riguarda il contratto di Mourinho in vista della prossima stagione ne parleremo noi internamente: c’è molta fiducia tra noi.”