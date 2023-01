Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: out Lazzari, tante sorprese

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina: gara in programma alle 18. Sarri non rischia Immobile che ha appena recuperato dall’infortunio. Dall’altra parte, Italiano fa rientrare Dodo e si prospetta una chance per Ranieri che si era visto poco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat; Kouame, Barak, Gonzalez; Jovic. Allenatore: Italiano.