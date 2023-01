Giletti: “Juve capro espiatorio di un calcio italiano malato. A Napoli non si indaga mai?”

Giletti, conduttore e noto tifoso juventino, ha espresso la sua opinione riguardo la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus. Queste le sue parole: “La Juve finisce per essere il capro espiatorio di un calcio italiano malato. Nessuna Procura italiana ha deciso di fare intercettazioni dettagliate così come quelle fatte dalla Procura di Torino. Se si esercita solo su una società, mi viene qualche dubbio. Solo la Juventus deve essere messa sull’altare sacrificale per far vedere che c’è giustizia in Italia. Mi sembra una giustizia sommaria”.