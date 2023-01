Borja Valero, ex centrocampista tra le tante di Inter e Fiorentina, ha analizzato la posizione di Pellegrini e Dybala in vista del big match tra Napoli-Roma ai microfoni di Dazn.

“Pellegrini sarà fondamentale: giocherà molto più vicino a Cristante e Matìc e non a Dybala, schermerà per novanta minuti Lobotka, che è la mente del gioco del Napoli. La Roma difenderà bassa e ci sarà molta densità in mezzo al campo, ma la squadra di Mourinho dovrà sicuramente creare qualcosa in più in fase offensiva rispetto alla gara d’andata che la risolse da uno dei goal più belli del campionato di Osimhen. L’arma in più sarà Dybala: non ha una posizione fissa e i difensori del Napoli in fase di costruzione dovranno tenerlo d’occhio.”