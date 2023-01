Antonio Filippini: “Calcio europeo e un grande allenatore, questo Napoli merita davvero lo Scudetto”

Antonio Filippini, ex centrocampista di Brescia, Lazio, Palermo, neo allenatore del Genoa Women, è intervenito ai microfoni de Il Corriere del Pallone. Tra i tanti temi toccati dal mister, si parla anche del Napoli di Spalletti:

“Penso che il Napoli quest’anno abbia una grande occasione di vincere lo scudetto è la grandissima favorita e lo merita anche perchè sta facendo vedere un calcio europeo e da Champions League, per cui penso che sia la squadra che lo merita di più in questo girone di andata. Ovviamente nel calcio mai dire mai, ma se dovesse perderlo l’avrà buttato via, però non penso perchè è una squadra molto forte, ha un allenatore che è uno dei più bravi in Italia, se non nel mondo. Spero che quest’anno non si facciano scappare l’occasione di prendere lo Scudetto”.